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إطلاق الخدمات الوقائية والعلاجية المتنقلة في أبوظبي

إطلاق الخدمات الوقائية والعلاجية المتنقلة في أبوظبي
30 سبتمبر 2022 02:07

أبوظبي (وام)

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أطلقت الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة «صحة» عيادة جديدة توفر خدمات وقائية وعلاجية متنقلة تصل إلى بيوت المراجعين، وذلك تماشياً مع سعيها المستمر لتسهيل وصول المراجعين للرعاية الصحية عالية الجودة، وتشمل الخدمات المقدمة في العيادة الجديدة استشارات تخصصية ومتابعة الأمراض المزمنة وبرنامج الفحص الشامل «افحص» وفحص ما قبل الزواج والجامعة والعمل وتطعيمات الأطفال والكبار إضافة إلى العلاج الطبيعي وجهاز تحليل كتلة الجسم فحص السمع وفحص النظر ومجموعة من الفحوصات التشخيصية مثل تخطيط القلب وكذلك فحص الأشعة فوق الصوتية واختبار إجهاد القلب وفحوصات مخبرية شاملة. 
وقالت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي بالإنابة للخدمات العلاجية الخارجية: «مع ازدياد متطلبات الحياة أصبح البعض منا يتقاعس عن زيارة الطبيب لكثرة انشغاله بل قد يرفض البعض مثل كبار السن والذهاب إلى المركز، بينما قد يرغب البعض في المزيد من الخصوصية لذا قمنا بإطلاق العيادة الجديدة لنوفر مجموعة كبيرة من الخدمات الوقائية والعلاجية التخصصية للمراجعين عند منازلهم بنفس معايير الجودة والسلامة التي نتبعها في مراكزنا الصحية الرائدة ومن قبل الفرق المختصة العاملة في تلك المراكز، حيث يمكننا توفير طبيب مختص في أي من التخصصات التي يحتاج إليها المريض.»
ويمكن للمراجعين طلب أطباء مختصين من مجموعة واسعة من التخصصات تشمل طب الأسرة وطب الأطفال والطب الداخلي والسكري والغدد الصماء والجهاز الهضمي والجلدية والعديد غيرهم. وتوفر العيادة الجديدة خدماتها على مدار 7 أيام من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً وتوفر خدمات مغطاة لأكثر من 30 نوعاً من بطاقات التأمين.

أبوظبي
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شركة أبوظبي للخدمات الصحية
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