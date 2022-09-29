اليوم.. انطلاق المسح الوطني للكشف عن مرض «البروسيلا»

شروق عوض (دبي)

تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة، اليوم «الجمعة» ولنهاية نوفمبر المقبل وبالتعاون مع الجهات المختصة كهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلديات الدولة كبلدية دبي، بتنفيذ خطة المسح الوطني في جميع مناطق الدولة للكشف عن مرض الإجهاض المعدي «البروسيلا»، والذي يصيب الحيوانات كالأغنام والماعز والأبقار والجمال، وذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها جمع البيانات للحالات المرضية بصورة منتظمة ودقيقة وتحليلها لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يخص أعمال مكافحة المرض.

وأوضحت الوزارة أن أعمال المسح تشمل أيضاً حملات متخصصة للتوعية بأهم تدابير الأمن والسلامة في حال الاشتباه بالإصابة والمتمثلة في وجوب عزل الحيوانات المشتبه بإصابتها وتقييد حركتها وعدم نقلها إلى أي مكان آخر، وضرورة مراجعة الطبيب البيطري أو سرعة الإبلاغ لأقرب نقطة اتصال بالسلطات المختصة بالصحة الحيوانية في الإمارة، بالإضافة إلى أهم طرق وقاية الحيوانات من مرض البروسيلا والمتمثلة بوجوب الالتزام بمعايير الأمن الحيوي، وضرورة إجراء الفحوص المخبرية للكشف عن مرض البروسيلا في القطيع بشكل دوري.

ولفتت إلى تحديد رقم لتواصل الجمهور في حال وجود أي استفسار أو شكوى وهو (8003050)، والذي يعمل من السابعة صباحاً حتى الخامسة عصراً طوال أيام الأسبوع، أو عبر نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي.