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شرطة رأس الخيمة تطلق «الانتشال تحت الماء»

شرطة رأس الخيمة تطلق «الانتشال تحت الماء»
30 سبتمبر 2022 02:08

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أطلقت إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، برنامج «تقييم السيناريوهات وعمليات الانتشال تحت الماء» بين عناصر فرق الإنقاد، وذلك تعزيزاً لجودة حياة المجتمع وتطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تدريب وتقييم الكوادر البشرية والارتقاء بها لتحقيق الاستفادة المُثلى منها في تطوير العمل الشرطي، وتقديم أفضل الخدمات الأمنية إلى الجمهور. وصرّح العقيد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب الزعابي، مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، بأن البرنامج يستهدف تحقيق نتائج مؤشرات أداء عالية في التعامل مع المهام الأمنية والحوادث الطارئة تحت الماء بأسلوب احترافي، من خلال التدريب على تقييم سيناريوهات البحث وانتشال الأجسام تحت الماء، وتقييم مدى فاعلية الاتصال والتواصل اللاسلكي تحت الماء للإمداد وتبادل المعلومات بين فرق الإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، ومسؤولي السلامة والإمداد من السطح.

شرطة رأس الخيمة
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