«بلدية الظفرة» تبحث آراء ومقترحات السكان ضمن مبادرة «نشاوركم»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نظمت بلدية منطقة الظفرة التابعة لدائرة البلديات والنقل ملتقى سفراء الخدمات الذكية ضمن مبادرة «نشاوركم» التي أطلقتها الدائرة للتواصل المجتمعي، وذلك بالتعاون مع «مجالس أبوظبي»، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع جميع فئات المجتمع، والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم ووضعها ضمن مراحل التخطيط والتنفيذ بما يعزز من جودة الحياة ويحقق رضا وسعادة المجتمع.

وتم خلال الملتقى عرض المشاريع التطويرية المنفذة، ومعرفة احتياجات المجتمع المحلي، حيث سيتم دراستها وتنفيذها حسب حاجة المتعاملين، وفي ختام الملتقى تم الرد على جميع الاستفسارات، وتم توزيع هدايا رمزية على الحضور. وتهدف المبادرة إلى توعية المجتمع المحلي بالخدمات الإلكترونية الذكية على «منصة تم الرقمية» وكيفية استخدامها بشكل مباشر، والتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه المجتمع في استخدام المنصة، وتعريفهم بكيفية اقتران المنصة مع الهوية الرقمية. وستواصل البلدية لقاءاتها مع فئات المجتمع على مستوى مدن المنطقة انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية لإتاحة الفرص للمجتمع للمشاركة في المشاريع والأفكار والمبادرات التي تعود بالنفع على الجميع.