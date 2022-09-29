الجمعة 30 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«بلدية الظفرة» تبحث آراء ومقترحات السكان ضمن مبادرة «نشاوركم»

بلدية الظفرة تستمع للسكان ضمن مبادرة نشاوركم
29 سبتمبر 2022 21:09

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو تنطلق من أبوظبي
الجولة الثانية لدوري السلة ترفض المفاجآت

نظمت بلدية منطقة الظفرة التابعة لدائرة البلديات والنقل ملتقى سفراء الخدمات الذكية ضمن مبادرة «نشاوركم» التي أطلقتها الدائرة للتواصل المجتمعي، وذلك بالتعاون مع «مجالس أبوظبي»، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع جميع فئات المجتمع، والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم ووضعها ضمن مراحل التخطيط والتنفيذ بما يعزز من جودة الحياة ويحقق رضا وسعادة المجتمع. 
وتم خلال الملتقى عرض المشاريع التطويرية المنفذة، ومعرفة احتياجات المجتمع المحلي، حيث سيتم دراستها وتنفيذها حسب حاجة المتعاملين، وفي ختام الملتقى تم الرد على جميع الاستفسارات، وتم توزيع هدايا رمزية على الحضور. وتهدف المبادرة إلى توعية المجتمع المحلي بالخدمات الإلكترونية الذكية على «منصة تم الرقمية» وكيفية استخدامها بشكل مباشر، والتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه المجتمع في استخدام المنصة، وتعريفهم بكيفية اقتران المنصة مع الهوية الرقمية. وستواصل البلدية لقاءاتها مع فئات المجتمع على مستوى مدن المنطقة انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية لإتاحة الفرص للمجتمع للمشاركة في المشاريع والأفكار والمبادرات التي تعود بالنفع على الجميع.

بلدية الظفرة
الإمارات
الظفرة
آخر الأخبار
سعيد الهش
دنيا
وفاة سعيد الهش.. أول مذيع إماراتي على شاشة «دبي»
اليوم 19:00
الرئيس الأوكراني فولوديمير  زيلينسكي
عربي ودولي
زيلينسكي يرد على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
اليوم 18:53
مراسم التوقيع على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
عربي ودولي
بوتين يوقّع على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
اليوم 18:29
بوتين يلقي كلمة في الكرملين
عربي ودولي
بوتين يوجه اتهاما للغرب بشأن تسرب "نورد ستريم"
اليوم 18:16
والد هالاند يحدد وجهة نجله بعد السيتي!
الرياضي
والد هالاند يحدد وجهة نجله بعد السيتي!
اليوم 18:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©