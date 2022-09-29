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الإمارات

الإمارات تشهد كسوفاً جزئياً في 25 أكتوبر

كسوف
29 سبتمبر 2022 20:11

توقع إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، أن تشهد الجزيرة العربية ومناطق الشرق الأوسط وأوروبا وغرب روسيا وشمال شرق أفريقيا ظاهرة كسوف جزئي للشمس في 25 أكتوبر المقبل.
سيشاهد الكسوف جزئياً في الإمارات بنسبة تقارب 50% وهي نسبة ما سيحجبه قرص القمر من قرص الشمس، وقد تصل إلى نحو 86% في شمال سيبيريا.
وذكر الجروان أن الكسوف سيبدأ في دولة الإمارات العربية المتحدة الساعة 14:42 فيما ستكون ذروته عند الساعة 15:51 وسينتهي عند الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي للإمارات.
فيما ستبدأ الظاهرة الفلكية على كوكب الأرض من الساعة 08:58 إلى الساعة 13:02 فيما ستكون ذروة الكسوف الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي. 
ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إلى أن الكسوف سيشاهد من على الأرض بنسب متفاوتة أقصاها قرب شمال سيبيريا، وتتناقص النسبة بالابتعاد عن هذا الموقع، فيما لن يشاهد في النصف الجنوبي من الأرض أو الأميركيتين. 

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المصدر: وام
كسوف الشمس
الفلك
الكسوف
ظاهرة فلكية
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