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أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والبرق على مناطق بالدولة

أمطار وبرد
29 سبتمبر 2022 19:28

إبراهيم سليم (أبوظبي) 
هطلت أمطار متفاوتة الشدة، على مناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، مع سقوط البرد أحياناً على بعض المناطق، مع البرق، وخاصة في إمارة الشارقة، حيث تكونت سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وشملت مناطق هطول الأمطار الشويب وخطم الشكلة، وأم غافة بالعين، والبداير، وطوي السامان، والعويد، ومحافز، والفاو بالشارقة، وطريق مليحة البطائح، وعلى شارع الشيخ خليفة باتجاه الشويب، وطريق المدام الشويب، وطريق مليحة بالبطائح، وطريق خورفكان باتجاه وشاح، كما هطلت الأمطار على مناطق في إمارة دبي ومنها مرغم.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب، الركامية على بعض المناطق الشرقية، والداخلية والتي قد تؤدى إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني الرؤية الأفقية، كما يجب الابتعاد عن أماكن جريان الأودية والانزلاقات، والابتعاد عن تجمعات المياه، والقيادة بحذر أثناء سقوط الأمطار.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد فإن الطقس اليوم رطب مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، وانخفاض في درجات الحرارة، وتهيأت فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، ورياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو بوجه عام - فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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