بتوجيهات القيادة الرشيدة.. إجلاء مواطني الإمارات من فلوريدا قبل إعصار «إيان»
وصول المواطنين إلى واشنطن
29 سبتمبر 2022 19:12
تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة معالي السفير يوسف العتيبة، أجلت سفارة الدولة في واشنطن، المواطنين الإماراتيين المقيمين في ولاية فلوريدا إلى واشنطن قبيل تعرض الولاية للإعصار «إيان».
وكتبت السفارة، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، «بتوجيهات من القيادة الرشيدة ومتابعة معالي السفير يوسف العتيبة، سفارة الدولة في واشنطن تجلي الإماراتيين من ولاية فلوريدا إلى واشنطن بسبب الإعصار إيان وذلك حفاظاً على أمنهم وسلامتهم».
وأضافت السفارة «كان في إستقبال المواطنين لدى وصولهم واشنطن السيدة شيماء قرقاش نائب رئيس البعثة، والعميد الركن دكتور/ راشد الكعبي الملحق العسكري وفريق عمل السفارة».