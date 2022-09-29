إقبال لافت في جميع الدوائر للتصويت لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022

منى الحمودي (الكويت)

شهدت لجان الدوائر الانتخابية الخمسة لمجلس الأمة الكويتي 2022 إقبالاً لافتا من الناخبين، للمشاركة في عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2022 في فصله التشريعي الـ 17، حيث يختار الناخبون، الذين يحق لهم التصويت وعددهم 795 ألفا و911 ناخباً وناخبة، 50 نائبا من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، وتستمر حتى الثامنة مساء .



ووفقاً لرصد "الاتحاد" فإن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر ولا تتجاوز الثلاثة دقائق منذ بدء دخول الناخب وحتى التصويت، وذلك لما تتمتع به المقار الانتخابية من تجهيز بمستوى عالٍ لضمان سهولة عملية التصويت. كما تواجدت القوات الأمنية لتنظيم دخول الناخبين للمقار الانتخابية في مختلف الدوائر الخمسة.



وبلغ عدد مراكز الاقتراع 118 مركزاً، بينما بلغ عدد اللجان الانتخابية 759 ما بين أصلية وفرعية، في الدوائر الانتخابية الخمس. وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، وذلك وفقاً لمرسوم الصوت الواحد، الذي أقره الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "رحمه الله" عبر قانون "مرسوم الضرورة" عام 2012، وقلل بموجبه أصوات الناخبين من أربعة أصوات إلى صوت واحد .



ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 48 مرشحاً بينهم 3 نساء للحصول على أصوات نحو 100 ألف و185 ناخباً من الرجال والنساء من الدائرة، بينما يتنافس في الدائرة الثانية 48 مرشحاً بينهم 3 نساء للحصول على أصوات 90 ألفا و478 ناخباً.



وفي الدائرة الثالثة يتنافس 47 مرشحاً بينهم 8 نساء على أصوات 138 ألفا و364 ناخباً، وفي الدائرة الرابعة يتنافس 80 مرشحاً بينهم 5 نساء على أصوات 208 آلاف و971 صوتا انتخابيا، وفي الدائرة الخامسة يتنافس 82 مرشحاً بينهم امرأتان للحصول على أصوات 257 ألفا و913 ناخبا وناخبة .



ويتعين على كل مواطن كويتي توافرت فيه شروط التصويت في الانتخابات، بعد أن تم قيده تلقائيا في كشف الناخبين اصطحاب شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.



الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية في دولة الكويت أعلنت أن يوم الخميس الموافق 29 من سبتمبر 2022 هو عطلة رسمية في عموم البلاد، وذلك لتسهيل عملية التصويت على المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط بالتصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي.