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الإمارات

رئيس وزراء ماليزيا يغادر البلاد

29 سبتمبر 2022 15:50

غادر البلاد اليوم، معالي إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء مملكة ماليزيا الصديقة بعد زيارة عمل إلى الدولة. وكان في وداعه والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وعدد من المسؤولين. 

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المصدر: وام
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