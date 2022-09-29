الجمعة 30 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء محمية «أشجار القرم بالحمرية» في الإمارة

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء محمية «أشجار القرم بالحمرية» في الإمارة
29 سبتمبر 2022 13:42

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم/53/ لسنة 2022 م بشأن إنشاء محمية «أشجار القرم بالحمرية» في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى: «محمية أشجار القرم بالحمرية». وبمراعاة أحكام المواد/64//65//66//67/ من القانون الاتحادي رقم/24/ لسنة 1999م، تُحظر - بشكل عام - الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية، ويحظر على وجه الخصوص ما يلي:1. صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. 2. صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض. 3. إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية. 4. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها. 5. تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية. 6. المناورات العسكرية وتدريبات الرماية. 7. قطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة. 8. أنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية. 9. إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من الهيئة في الإمارة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها. 10. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية. كما نص المرسوم على أنه طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم/24/ لسنة 1999م، تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان. وبحسب المرسوم لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة في منطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بتصريح من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. وتتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وفقاً للمرسوم إدارة المحمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المختصة لتنظيم إدارة المحمية والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية ويصدر رئيس الهيئة القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.

أخبار ذات صلة
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية مغيدر في الشارقة
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الخالدية في مدينة الشارقة
المصدر: وام
حاكم الشارقة
سلطان القاسمي
أشجار القرم
آخر الأخبار
سعيد الهش
دنيا
وفاة سعيد الهش.. أول مذيع إماراتي على شاشة «دبي»
اليوم 19:00
الرئيس الأوكراني فولوديمير  زيلينسكي
عربي ودولي
زيلينسكي يرد على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
اليوم 18:53
مراسم التوقيع على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
عربي ودولي
بوتين يوقّع على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا
اليوم 18:29
بوتين يلقي كلمة في الكرملين
عربي ودولي
بوتين يوجه اتهاما للغرب بشأن تسرب "نورد ستريم"
اليوم 18:16
والد هالاند يحدد وجهة نجله بعد السيتي!
الرياضي
والد هالاند يحدد وجهة نجله بعد السيتي!
اليوم 18:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©