حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الصبيحية في خورفكان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم/57/ لسنة 2022 م بشأن تشكيل مجلس ضاحية الصبيحية في مدينة خورفكان. ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية الصبيحية في مدينة خورفكان من الأعضاء التالية أسماؤهم:1. أحمد عيسى محمد أحمد الحوسني. 2. جاسم محمد سعيد الهناوي النقبي. 3. حميد سالم عبدالله سالم النقبي. 4. خالد أحمد عبيد أحمد الشحي. 5. خالد محمد حسن الضابط النقبي. 6. سعيد سيف راشد سيف النقبي. 7. عادل راشد أحمد القاضي الحمادي. 8. علي حسن محمد مراد الدرمكي. 9. محمد علي حمدان العثماني النقبي. ويختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى. ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.