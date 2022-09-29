خالد بن محمد بن زايد يلتقي موظفي سفارة الدولة وأعضاء الملحقية العسكرية وكوادر أدنوك العاملة في اليابان

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، موظفي سفارة الدولة في اليابان وأعضاء الملحقية العسكرية وكوادر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» العاملة في اليابان. ونقل سموّه، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية، شاكراً إياهم على جهودهم المخلصة وتفانيهم في رعاية مصالح الدولة وتعزيز علاقات التعاون المتينة والشراكة المتميزة بين دولة الإمارات واليابان. وأشاد سموّه بالدور الذي تضطلع به البعثة الدبلوماسية في بناء جسر التواصل مع اليابان، حكومة وشعباً، وأهميتها في المضي بالتعاون المشترك بين أبوظبي وطوكيو نحو آفاق أوسع من الشراكة الاستراتيجية، بما يُحقق تطلعات الشعبين ويلبي رؤية وطموح قيادتي البلدين لضمان المزيد من الازدهار والتقدم في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سموه خلال هذا اللقاء عدداً من كوادر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» العاملة في اليابان في إطار المشاريع المشتركة بين أدنوك وشركات الطاقة اليابانية الرائدة في مجالات النفط والغاز، وأعرب سموه لهم عن فخره واعتزازه بما يتميزون به من كفاءة عالية ترسخ مكانة الإمارات ضمن مصاف الدول المتقدمة عالمياً. حضر هذا اللقاء كلّ من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث الإمارات الخاص إلى اليابان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وسعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.