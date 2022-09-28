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سلطان بن أحمد القاسمي يتفقد الأجنحة المشاركة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

سلطان بن أحمد في حديث مع إحدى الحضور (وام)
29 سبتمبر 2022 01:55

الشارقة (وام)

تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام أمس، الأجنحة المشاركة والفعاليات المصاحبة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الحادية عشرة في مركز إكسبو الشارقة.

وتجول سموه في أروقة المنتدى الذي يحمل شعار «تحديات وحلول» مطلعاً على ما يضمه من فعاليات مصاحبة وورش متنوعة تتوافق مع شعار ومحاور المنتدى وتخدم مختلف الفئات وتقدم أبرز التجارب والنماذج للاتصال الحكومي الفعال لمواجهة التحديات.

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كما توقف سموه لدى أجنحة الرعاة والشركاء والجهات الإعلامية متعرفاً سموه على مشاركة كل جهة وأبرز ما تقدمه للمشاركين في المنتدى من ورش وندوات ومحاضرات ومن منصات وأساليب حديثة تستخدم لدعم الاتصال الحكومي.

وتضم قائمة شركاء الدورة الـ 11 من المنتدى، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ومؤسسة القلب الكبير، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومركز إكسبو الشارقة، والشارقة لإدارة الأصول، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ونادي الشارقة للصحافة، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وبيت الحكمة، ودار الخليج للصحافة والنشر، وقناة سكاي نيوز عربية وأكاديميتها، وأكاديمية الإعلام الجديد، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، ومؤسسة دبي للإعلام، ومؤسسة «ربع قرن»، وحكومة 01، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، ومؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، وجامعة الإمارات، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإينكس، ومؤسسة أبوظبي للإعلام، وطيران الإمارات، ومركز الشباب العربي.

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سلطان بن أحمد القاسمي
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
منتدى الاتصال الحكومي
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