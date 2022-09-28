مناقشة استراتيجية تطوير مؤسسة دبي للإعلام

دبي (الاتحاد)

ترأّس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، الاجتماع الثالث للمجلس حيث تم استعراض التقدم المُتحقق فيما يتعلق بالأهداف المتضمنة في الخطة الاستراتيجية للمجلس، كما جرى استعراض أهم المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، والتي تهدف في مجملها إلى الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي وتعزيز تنافسية إعلام دبي ورفع كفاءة مختلف قطاعاته.

واطلع سمو الشيخ أحمد بن محمد خلال الاجتماع، الذي حضرته منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، على مجمل الخطوات المتعلقة بالخطة الاستراتيجية لتطوير مؤسسة دبي للإعلام، حيث أكد سموه أن عملية التطوير التي بدأت بالفعل قبل أسابيع هدفها تعزيز قدرات المؤسسة والنهوض بها والارتقاء بتنافسيتها وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال سموه: «راعينا في تطوير مؤسسة دبي للإعلام أن يكون على أسس تنافسية تواكب مسيرة التنمية الشاملة في دبي، وكذلك المستجدات العالمية المحيطة، ليكون إعلام دبي دائماً على قدر مكانتها كمركز اقتصادي عالمي ونموذج للتنمية الرامية لتحقيق الريادة في الحاضر والمستقبل».

ووجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بسرعة العمل على تنفيذ الخطوات التي تم اعتمادها في شأن تطوير المؤسسة، وقال سموه: «اعتمدنا ميزانية مؤسسة دبي للإعلام، ووجهنا بتفعيل قانونها كمؤسسة عامة تعمل على أسس تجارية فعّالة.. والكادر الإعلامي الإماراتي سيكون في قلب عملية التطوير للارتقاء بقدراته المهنية وتمكينه من ريادة مسيرة المؤسسة خلال المرحلة المقبلة تأكيداً على جدارة الكادر الوطني بتقديم رسالة إعلامية إماراتية بطابع عالمي».

وأشار سمو رئيس مجلس دبي للإعلام إلى النمو المطرد الذي يشهده الاقتصاد الإعلامي حول العالم، وتنامي مساهمة القطاع كرافد اقتصادي مؤثر، وسعي دبي لمواكبة هذا التحول بتنمية اقتصادها الإعلامي، وقال سموه: «أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومنذ سنوات بعيدة، ركائز راسخة لنمو الاقتصاد الإعلامي.. ونحن اليوم نواصل العمل في ضوء رؤية سموه على تنمية هذا الاقتصاد وزيادة نسبة إسهامه كرافد يدعم النمو الاقتصادي الكليّ للإمارة».

وشدّد سمو رئيس مجلس دبي للإعلام على أهمية التركيز على الكادر الإعلامي الوطني والعمل على زيادة مساحة مشاركته في مختلف قطاعات إعلام دبي.

وخلال الاجتماع، قام مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعضو مجلس دبي للإعلام المسؤول عن ملف تعزيز الاقتصاد الإعلامي للمدينة، بتقديم عرض ألقى من خلاله الضوء على النمو المستمر لقطاع الإعلام الخاص في دبي.

واستعرض الاجتماع عدداً من المشاريع الإعلامية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أعمال الدورة العشرين من «منتدى الإعلام العربي» والتي ستُعقد أعمالها، خلال يومي 4 و5 أكتوبر المقبل.



نقلة نوعية

أوضحت منى المرّي أن مجلس دبي للإعلام يعمل ضمن إطار تكاملي، ومن خلال جميع أعضائه، على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها وتشكل الإطار العام لعمل المجلس، وما يسعى إلى إحداثه من نقلة نوعية ملموسة وتأثير إيجابي في منظومة العمل الإعلامي على مستوى إمارة دبي، مؤكدةً استمرار التنسيق والعمل من قرب مع الجهات المعنية كافة من أجل تحقيق الغايات المنشودة في أسرع وقت ممكن، وبما يرقى إلى مستوى توقعات القيادة الرشيدة ويتناسب مع مكانة دبي كمركز رائد للإعلام في المنطقة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس دبي للإعلام: مالك سلطان آل مالك، وهالة بدري، ومحمد الملا، ويونس عبدالعزيز آل ناصر، وعصام كاظم، وأمل أحمد بن شبيب، ونهال بدري، أمين عام مجلس دبي للإعلام.