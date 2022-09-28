الخميس 29 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

البواردي يلتقي سفير النمسا

محمد البواردي لدى استقباله سفير النمسا (وام)
29 سبتمبر 2022 01:55

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
حمد الكعبي: نجاحات الإمارات في الطاقة النووية السلمية محل اهتمام دولي

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبه أمس، ايتيين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة. وتم خلال اللقاء استعراض العديد من المحاور الهادفة إلى تعزيز آفاق التعاون بين الطرفين، واستكشاف المزيد من الفرص لتوطيد وترسيخ الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات، خاصة المجالات العسكرية والدفاعية والصناعات العسكرية التي تخدم أهداف التنمية والتقدم في البلدين.  وأكد معاليه أن الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين تمثل مرحلة نوعية جديدة في تطوير العلاقات التاريخية الراسخة بهدف الانتقال إلى مرحلة طموحة من التعاون والعمل المشترك الذي يحقق تطلعاتهما المشتركة إلى مزيد من التنمية والازدهار، وفتح آفاق جديدة لهذه العلاقات. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

الإمارات
محمد البواردي
السفير النمساوي
النمسا
آخر الأخبار
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
الإمارات
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
اليوم 11:35
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
الرياضي
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
اليوم 11:30
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
الإمارات
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
اليوم 11:26
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
دنيا
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
اليوم 11:22
هبوط أسعار النفط
الاقتصادي
هبوط أسعار النفط
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©