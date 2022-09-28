الخميس 29 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

صندوق الزكاة يشارك في اجتماع خليجي

صندوق الزكاة يشارك في اجتماع خليجي
29 سبتمبر 2022 01:54

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
حمد الكعبي: نجاحات الإمارات في الطاقة النووية السلمية محل اهتمام دولي

شارك صندوق الزكاة عبر الاتصال المرئي في الاجتماع السابع عشر لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس وفد صندوق الزكاة الدكتور محمد سليمان مدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة، وبحضور كل من الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، والسيد سالم الزبيدي مدير مكتب الأمانة العامة لصندوق الزكاة. 
وافتتح الدكتور محمد سليمان مشاركة دولة الإمارات بشكره وإشادته بجهود الأمانة العامة في تنظيم الاجتماعات، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات هي استمرار للجهود الكبيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهم في مختلف المجالات بما يخدم فريضة الزكاة. وجرى استعراض ومناقشة المواضيع ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك في مجال التنسيق الزكوي والمدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها. كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع السادس عشر لرؤساء الأجهزة وموضوع لائحة مسابقة التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية والأعمال التطوعية، وغيرها.

الإمارات
صندوق الزكاة
مجلس التعاون الخليجي
آخر الأخبار
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
الإمارات
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
اليوم 11:35
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
الرياضي
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
اليوم 11:30
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
الإمارات
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
اليوم 11:26
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
دنيا
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
اليوم 11:22
هبوط أسعار النفط
الاقتصادي
هبوط أسعار النفط
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©