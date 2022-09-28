صندوق الزكاة يشارك في اجتماع خليجي

أبوظبي (وام)

شارك صندوق الزكاة عبر الاتصال المرئي في الاجتماع السابع عشر لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس وفد صندوق الزكاة الدكتور محمد سليمان مدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة، وبحضور كل من الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، والسيد سالم الزبيدي مدير مكتب الأمانة العامة لصندوق الزكاة.

وافتتح الدكتور محمد سليمان مشاركة دولة الإمارات بشكره وإشادته بجهود الأمانة العامة في تنظيم الاجتماعات، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات هي استمرار للجهود الكبيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهم في مختلف المجالات بما يخدم فريضة الزكاة. وجرى استعراض ومناقشة المواضيع ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك في مجال التنسيق الزكوي والمدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها. كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع السادس عشر لرؤساء الأجهزة وموضوع لائحة مسابقة التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية والأعمال التطوعية، وغيرها.