«ملتقى أولياء الأمور»: معاً ننشئ المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي «ملتقى أولياء الأمور» الأول من نوعه في العالم، والذي تقام فعالياته في الاتحاد أرينا - جزيرة ياس في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022. سيسهم هذا الحدث في إعادة صياغة وتعزيز الدور المحوري الذي يؤديه أولياء الأمور والأسرة ككل في تنشئة أطفال أصحاء ومزدهرين.

يأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن جهود الدائرة لرفع نسبة مشاركة أولياء الأمور في مسيرة تعلم ونمو أبنائهم، وسيستضيف الملتقى مجموعة غنية من البرامج التي تدعم أولياء الأمور في التعامل مع المراحل العمرية المختلفة. وقالت معالي سارة مسلّم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «يعكس إطلاق «ملتقى أولياء الأمور» حرص قيادتنا الرشيدة على دعم منظومة التعليم، مع التركيز على استدامة هذا القطاع الحيوي لبناء أجيال المستقبل.