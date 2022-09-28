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النائب العام لإمارة أبوظبي يستقبل السفير الإندونيسي

علي البلوشي لدى استقباله باقيس والوفد المرافق (من المصدر)
29 سبتمبر 2022 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، حسين باقيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، وبحث معه سبل تطوير التعاون بين النيابة العامة في أبوظبي والمؤسسات القانونية والقضائية المختصة بالنيابة العامة في إندونيسيا بما يعزز التعاون بين الطرفين.
كما بحث النائب العام مع السفير قضايا الرعايا الإندونيسيين في إمارة أبوظبي، وناقشا آليات ترسيخ التواصل الفعال بين مختلف المؤسسات القضائية، عبر تبادل الزيارات والخبرات بما يثري التعاون بين الجانبين.
وأكد النائب العام، خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات في تفعيل أوجه التعاون المشترك وتوطيدها وإمكانات دعمها في مختلف المجالات، خصوصاً القضائية والقانونية.
ومن جهته، أشاد السفير الإندونيسي، بالتطور الذي تشهده دائرة القضاء في أبوظبي، في تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد، وتبسيط الإجراءات العدلية والقضائية باستخدام التقنيات الحديثة، مؤكداً الحرص على تطوير التعاون المشترك في هذا المجال.

أبوظبي
الإمارات
علي محمد البلوشي
السفير الإندونيسي
إندونيسيا
حسين باقيس
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