حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير سنغافورة

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، كمال آر فاسواني، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، وسيد محمد رازف الجنيد، القنصل العام لجمهورية سنغافورة في دبي والإمارات الشمالية، اللذين قدما للسلام على سموه، مع الوفد المرافق لهما.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، والقنصل العام، وتبادل معهما الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. من جانبهما، عبّر كمال آر فاسواني، وسيد محمد رازف الجنيد، عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.