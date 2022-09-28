عمار النعيمي: الإمارات نموذج عالمي وإنساني لحل الأزمات

عجمان (وام)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي الدورية لعام 2022، والتي عقدت بديوان الحاكم، حيث أكد سموه في مستهل الجلسة أن دولة الإمارات قدّمت نموذجاً عالمياً وإنسانياً لحل الأزمات، ومواجهة الصعاب بفضل النهج الذي اتبعته خلال الجائحة وإظهار مبادئ الصدق والشفافية والبذل، وتسخير الإمكانات البشرية والمادية كافة من أجل أن يبقى المجتمع محصناً آمناً سعيداً ينعم بالصحة والعافية والسلام. وأضاف سموه، أن حكومة الإمارات أعلنت بالأمس تحديثاً على البروتوكول الوطني للتعامل مع جائحة كورونا، يبشّر بمرحلة أكثر نمواً وازدهاراً وتوسعاً في مختلف الأعمال والمجالات، متطلباً المحافظة على المكتسبات بالمزيد من المسؤولية الذاتية والاجتماعية والوعي ومراعاة قواعد السلوك، متمنياً سموه لأبنائنا الطلبة عاماً دراسياً موفقاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات. وبدأت أعمال الجلسة باستعراض إحاطة حول مستجدات تقدّم مشاريع الطرق والبنية التحتية في الإمارة، وأكّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أهمية عمل التحويلات الجديدة بسلاسة، بحيث تضمن انسيابية وسلامة الحركة المرورية لاسيما في الفترات التي تشهد كثافة في المركبات. كما استمع سموّه إلى مستجدات اشتراطات السلامة في حافلات النقل المدرسي، مشدداً على ضرورة متابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات بحزم لتأمين سلامة نقل الطلاب والطالبات، وتوفير بيئة آمنة ومريحة.

واطّلع أعضاء المجلس على تقرير الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2021 وملخصات الحساب الختامي للإيرادات والنفقات الفعلية. وفي إطار تطوير العمليات والخدمات وتعزيز التحوّل الذكي، اطّلع أعضاء المجلس على سياسة المتعامل الرقمي والتي تهدف إلى رفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات.

كما اطّلع الأعضاء على تقرير حول مستجدات مبادرة «عجمان تعرفك».