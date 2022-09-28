الخميس 29 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عمار النعيمي: الإمارات نموذج عالمي وإنساني لحل الأزمات

عمّار النعيمي يترأس جلسة المجلس التنفيذي بحضور الأعضاء (وام)
29 سبتمبر 2022 01:56

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
حمد الكعبي: نجاحات الإمارات في الطاقة النووية السلمية محل اهتمام دولي

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي الدورية لعام 2022، والتي عقدت بديوان الحاكم، حيث أكد سموه في مستهل الجلسة أن دولة الإمارات قدّمت نموذجاً عالمياً وإنسانياً لحل الأزمات، ومواجهة الصعاب بفضل النهج الذي اتبعته خلال الجائحة وإظهار مبادئ الصدق والشفافية والبذل، وتسخير الإمكانات البشرية والمادية كافة من أجل أن يبقى المجتمع محصناً آمناً سعيداً ينعم بالصحة والعافية والسلام. وأضاف سموه، أن حكومة الإمارات أعلنت بالأمس تحديثاً على البروتوكول الوطني للتعامل مع جائحة كورونا، يبشّر بمرحلة أكثر نمواً وازدهاراً وتوسعاً في مختلف الأعمال والمجالات، متطلباً المحافظة على المكتسبات بالمزيد من المسؤولية الذاتية والاجتماعية والوعي ومراعاة قواعد السلوك، متمنياً سموه لأبنائنا الطلبة عاماً دراسياً موفقاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات. وبدأت أعمال الجلسة باستعراض إحاطة حول مستجدات تقدّم مشاريع الطرق والبنية التحتية في الإمارة، وأكّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أهمية عمل التحويلات الجديدة بسلاسة، بحيث تضمن انسيابية وسلامة الحركة المرورية لاسيما في الفترات التي تشهد كثافة في المركبات. كما استمع سموّه إلى مستجدات اشتراطات السلامة في حافلات النقل المدرسي، مشدداً على ضرورة متابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات بحزم لتأمين سلامة نقل الطلاب والطالبات، وتوفير بيئة آمنة ومريحة. 
واطّلع أعضاء المجلس على تقرير الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2021 وملخصات الحساب الختامي للإيرادات والنفقات الفعلية. وفي إطار تطوير العمليات والخدمات وتعزيز التحوّل الذكي، اطّلع أعضاء المجلس على سياسة المتعامل الرقمي والتي تهدف إلى رفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات.
كما اطّلع الأعضاء على تقرير حول مستجدات مبادرة «عجمان تعرفك».

عمار النعيمي
الإمارات
عجمان
المجلس التنفيذي لإمارة عجمان
عمار بن حميد النعيمي
آخر الأخبار
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
الإمارات
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
اليوم 11:35
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
الرياضي
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
اليوم 11:30
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
الإمارات
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
اليوم 11:26
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
دنيا
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
اليوم 11:22
هبوط أسعار النفط
الاقتصادي
هبوط أسعار النفط
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©