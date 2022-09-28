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سيف بن زايد: علاقات تاريخية وأخوية راسخة بين الإمارات وسلطنة عُمان

سيف بن زايد: علاقات تاريخية وأخوية راسخة بين الإمارات وسلطنة عُمان
29 سبتمبر 2022 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات وسلطنة عُمان تجمعهما علاقات تاريخية وأخوية راسخة منذ عهد الآباء المؤسسين في البلدين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تزداد عمقاً وتميزاً في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه على «تويتر» أمس: «الله يحفظ الإمارات وعُمان وقيادتيهما، فمنذ عهد الشيخ زايد الأول والشيخ زايد الثاني والشيخ خليفة الله يرحمهم، جمعتهم علاقات تاريخية وأخوية راسخة، وعلى خُطى الآباء في الإمارات وعُمان تزداد بعهد سيدي الشيخ محمد العلاقات الطيبة والاستثنائية عمقاً وتميزاً بين البلدين الشقيقين وقيادتيهما».

الإمارات
سيف بن زايد
الإمارات وعمان
عمان
سلطنة عمان
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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