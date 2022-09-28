أنور قرقاش: زيارة رئيس الدولة تجديد مهم لعلاقة وجودية مع عُمان

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان تجديد مهم لعلاقة تاريخية ووجودية بين البلدين.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»، أمس: «الاحتفاء الكبير بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى سلطنة عُمان ملموس في كل تفصيل وكل ركن وكل ترحيب من أشقائنا العُمانيين، المحبة والمودة والحفاوة غامرة في نفوس الجميع، تجديد مهم لعلاقة تاريخية ووجودية يرعاها ويشرف عليها رئيس الدولة وجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظهم الله».