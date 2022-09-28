الخميس 29 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن حم: نحو آفاق أرحب من التكامل بين الإمارات وعُمان

محمد بن حم
29 سبتمبر 2022 01:54

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
حمد الكعبي: نجاحات الإمارات في الطاقة النووية السلمية محل اهتمام دولي

قال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق: «إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان ولقاءه أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان، من شأنها ترسيخ مسيرة التعاون والتقارب بين الشعبين الشقيقين، لتنطلق نحو آفاق أرحب من التكامل على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»، منوهاً بما وصلت إليه العلاقات الثنائية على الصعد كافة، ووصف الزيارة بأنها انطلاقة قوية نحو مستقبل أرحب للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد ابن حم: «إن العَلاقات المتميزة بروابط تاريخية، أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والمغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الراحل، وتتعزز اليوم بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة السلطان هيثم بن طارق للارتقاء بما تجسده من تعاون مثمر لصالح البلدين والشعبين الشقيقين».
وأضاف أن قوة الروابط التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وما تترجمه من علاقات ومصالح تشهد زخماً كبيراً ومتواصلاً على المستويين الرسمي والشعبي، تبقى مثالاً يحتذى به لما يجب أن تكون عليه علاقات الجوار والأخوة الضاربة في التاريخ، وهو ما نجده اليوم في الترحيب الكبير، الذي لقيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أرض السلطنة، رسمياً وشعبياً، وعبر فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، تفاؤلاً بما تعنيه هذه الزيارة من دعم للتعاون وأواصر المحبة والثقة بين قيادتي البلدين ولُحمة الشعبين الشقيقين، وتكثيفاً لمصالح ومستقبل أفضل للبلدين الذي جسدته الاتفاقيات الموقعة على هامش الزيارة الميمونة.

الإمارات وعمان
الإمارات
عمان
سلطنة عمان
هيثم بن طارق
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
الإمارات
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
اليوم 11:35
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
الرياضي
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
اليوم 11:30
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
الإمارات
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
اليوم 11:26
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
دنيا
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
اليوم 11:22
هبوط أسعار النفط
الاقتصادي
هبوط أسعار النفط
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©