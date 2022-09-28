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حاكم أم القيوين يهنئ ولي العهد السعودي بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء

حاكم أم القيوين يهنئ ولي العهد السعودي بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء
29 سبتمبر 2022 00:19

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء. 
كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود. 

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المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا
محمد بن سلمان
تهنئة
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