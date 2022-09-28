«جي 42» وحكومة كازاخستان تتعاونان لتعزيز التبني الحكومي للتحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد) وقعت مجموعة جي 42، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران بجمهورية كازاخستان، وذلك للتعاون في مجال تبني الجهات الحكومية بالجمهورية للحلول الرقمية المتمثلة في تحليلات البيانات الضخمة، والسحابة، والذكاء الاصطناعي ومختلف التقنيات الرقمية الأخرى. بموجب التعاون الجديد، ستعمل جي 42 مع الوزارة لاستكشاف سبل استخدام الجهات الحكومية لتحليلات البيانات الضخمة وأفضل ممارسات تعزيز تبني التقنيات الرقمية، مع التركيز على قطاعات الرعاية الصحية والتمويل والسلامة والأمن. كما سيتطرق التعاون إلى تطوير تقنيات التوأمة الرقمية لعاصمة كازاخستان، أستانا. وسيستكشف طرفا الاتفاقية أيضًا مجالات التعاون فيما يتعلق بتقنية السحابة الحكومية ذات السيادة لاستضافة التطبيقات الحكومية بشكل آمن داخل الجمهورية، بالإضافة إلى توفير حجر الأساس للخدمات المستقبلية وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي وتعزيز إمكانات كازاخستان لتصبح مركزًا للبيانات والسحابة في منطقة آسيا الوسطى. ووقع الاتفاقية كل من منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في جي 42، وزسلان مادييف، النائب الأول للوزير بوزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران بجمهورية كازاخستان. وتعليقاً على ذلك، قال المنصوري: «سعداء للغاية في جي 42 باختيار الوزارة لنا للتعاون بهدف تعزيز سبل تطوير إمكانات التقنيات الرقمية بكازاخستان، سعياً للمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية، ودعم أهداف الجمهورية لتصبح مركزًا رقميًا في منطقة آسيا الوسطى. ونحن نتطلع إلى استكشاف حالات استخدام جديدة للحلول الرقمية وتوفير كل الدعم لحكومة كازاخستان لتتمكن من بناء قدراتها الخاصة في مجالات مهمة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة». وجاء توقيع مذكرة التفاهم عقب سلسلة من الاجتماعات بين معالي تيمور سليمانوف، النائب الأول لرئيس ديوان جمهورية كازاخستان، ومعالي بغداد موسين، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران، والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كازاخستان، وكبار المسؤولين التنفيذيين في جي 42. كما التقى قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمنصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في جي 42، في اجتماع رفيع المستوى لمناقشة مجالات التعاون والمشاريع المشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والبنية التحتية السحابية لدفع التحول الرقمي في البلاد. وخلال الاجتماع، أكد الرئيس الكازاخستاني أن بلاده تولي أكبر اهتمام لرأس المال البشري في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.