مسؤولون: زيارة رئيس الدولة لسلطنة عُمان تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
مسؤولون: زيارة رئيس الدولة لسلطنة عُمان تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
28 سبتمبر 2022 21:34
أكد مسؤولون إماراتيون وعُمانيون أهمية زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عمان في تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى بلده الثاني سلطنة عُمان، والتي توجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات، سوف يكون لها مردودها الإيجابي في النمو المطرد للتجارة البينية والربط اللوجستي بين البلدين الشقيقين. من جانبه، قال سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات إن الاتفاقية بين الاتحاد للقطارات وعمان للقطارات جاءت بتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين بعد دارسة مستفيضة للمشروع من الجانبين، مشيرا إلى أن مشروع السكة الحديدية في الدولة قطع شوطا كبيرا وتم إنجاز الجزء الأكبر منه وسوف يتم التوسع مع الأشقاء في سلطنة عمان بربط ولاية وميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الإماراتية لتحقق منافع مشتركة بين الطرفين والبلدين للنقل اللوجستي المتكامل عبر المناطق الصناعية والمواني في البلدين إضافة إلى خدمات الركاب التي سوف تقصر المدة بين صحار وأبوظبي إلى أقل من ساعة ونصف الساعة والتي سوف يكون لها أبعاد اقتصادية جيده لتقليل الانبعاثات الكربونية والحوادث. وأضاف «نتطلع إلى هذه الاتفاقية بشكل كبير والتي من شأنها أن تساهم في التحول الجذري للقطاع اللوجستي في البلدين»، منوها بأن تكلفة المشروع تقدر بـ3 مليارات دولار أميركي حيث يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية. من جانبه، قال سعادة إبراهيم العزري مدير عام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية إن مذكرة التعاون بين وكالة أنباء الإمارات ونظيرتها العمانية تأتي مواكبة للمذكرات التي وقعت سابقاً بين الوكالتين، منوها إلى التعاون القائم بين وكالة أنباء الإمارات والعمانية وفي أفضل المستويات لمواكبة عهد إعلامي جديد وثورة معلوماتية وتقنية حديثة لانتقال الخبر بسرعة فائقة واستخدام التكنولوجيا لإيصال المعلومة الصحيحة وتوحيد الرسالة الإعلامية السامية في مواجهة التحديات، وحشد جهود الإعلام لخدمة قضايا الأمة. وأضاف أن دولة الإمارات وسلطنة عمان تشهدان معدلات نمو كبيرة وتطورا في كافة المجالات. وبالتالي، أصبح دور وكالتي أنباء الإمارات وعمان ووسائل الإعلام مهما لنقل الصورة الحقيقية لما يدور من تطور ونمو على كافة الأصعدة في البلدين، منوها بأن هذه المذكرة سوف تعمل على تطوير طريقة نقل الخبر والمعلومة لكل الطرفين وتحقق التكامل بينهما. بدوره، قال سعادة محمد سلطان السويدي سفير الدولة في سلطنة عُمان إن نتائج زيارة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عمان الشقيقة ملموسة وتكللت بتوقيع 16 اتفاقية بين البلدين شملت مختلف المجالات ومن شأنها أن تعود على شعبي البلدين بالخير وتحقق التكامل في جميع المجالات.