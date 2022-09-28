خالد بن محمد بن زايد يشيد بمتانة العلاقات بين الإمارات واليابان
خالد بن محمد بن زايد خلال حضوره الحفل
28 سبتمبر 2022 20:14
حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حفل استقبال رسمي لجمعية الصداقة اليابانية الإماراتية.
وقال الحساب الرسمي لحكومة أبوظبي عبر «تويتر»: «خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال رسمي لجمعية الصداقة اليابانية الإماراتية، وسموّه يشيد بالعلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات واليابان ودور جمعية الصداقة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين».
وأضاف «رافق سموّه خلال هذه الزيارة كلّ من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث الإمارات الخاص إلى اليابان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، وشهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي».