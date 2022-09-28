الخميس 29 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد يهنئ السعودية بتولي محمد بن سلمان رئاسة مجلس الوزراء

محمد بن راشد يهنئ السعودية بتولي محمد بن سلمان رئاسة مجلس الوزراء
28 سبتمبر 2022 19:10

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.
وكتب سموه، على موقع «تويتر»: «نهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة.. شعباً وحكومةً على تولي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد.. رئاسة مجلس الوزراء».
ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الله أن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود «في مهمته الجديدة ويكلل جهوده بالتوفيق والنجاح»، متمنياً «للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار».

أخبار ذات صلة
حاكم أم القيوين يهنئ ولي العهد السعودي بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء
رئيس الدولة ونائبه يهنئان جورجيا ميلوني
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
محمد بن سلمان
تهنئة
آخر الأخبار
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
الإمارات
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
اليوم 11:35
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
الرياضي
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
اليوم 11:30
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
الإمارات
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
اليوم 11:26
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
دنيا
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
اليوم 11:22
هبوط أسعار النفط
الاقتصادي
هبوط أسعار النفط
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©