محمد بن راشد يهنئ السعودية بتولي محمد بن سلمان رئاسة مجلس الوزراء
محمد بن راشد يهنئ السعودية بتولي محمد بن سلمان رئاسة مجلس الوزراء
28 سبتمبر 2022 19:10
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء. وكتب سموه، على موقع «تويتر»: «نهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة.. شعباً وحكومةً على تولي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد.. رئاسة مجلس الوزراء». ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الله أن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود «في مهمته الجديدة ويكلل جهوده بالتوفيق والنجاح»، متمنياً «للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار».