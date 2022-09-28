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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
28 سبتمبر 2022 19:00

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة خاصة مع السحب. وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 03:32 والجزر الأول عند الساعة 08:30 والجزر الثاني عند الساعة 21:21.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والمد الثاني عند الساعة 00:37 والجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:07. 

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المصدر: وام
طقس الإمارات
السحب الركامية
ضباب
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