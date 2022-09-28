حاكم رأس الخيمة يهنئ محمد بن سلمان بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء
حاكم رأس الخيمة يهنئ محمد بن سلمان بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء
28 سبتمبر 2022 17:59
بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء. كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.