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مطارات دبي: ارتداء الكمامة لم يعد إلزامياً للمسافرين

مطارات دبي: ارتداء الكمامة لم يعد إلزامياً للمسافرين
28 سبتمبر 2022 17:57

أكدت مطارات دبي أن ارتداء الكمامة لم يعد إلزاميا لجميع المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB ودبي وورلد سنترال DWC اعتبارا من اليوم. 

وأوضحت أن ذلك يأتي تماشيا مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس "كورونا" وهيئة دبي للطيران المدني، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد إلزامية ارتداء الكمامة إذا لزم الأمر على متن الطائرات بناء على المتطلبات المحددة والقواعد المطبقة من قبل وجهات الوصول النهائية أو الترانزيت. 

ونوهت مطارات دبي إلى أن صحة وسلامة الضيوف والموظفين تقع على رأس أولوياتها لذا تعمل عن كثب مع السلطات التنظيمية وشركات الطيران وشركاء الخدمة الآخرين لضمان بيئة مطار آمنة وصحية. 

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