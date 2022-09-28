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النيابة العامة: دخول مسكن خلافا لإرادة صاحبه جريمة

النيابة العامة: دخول مسكن خلافا لإرادة صاحبه جريمة
28 سبتمبر 2022 17:54

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها، اليوم، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير.
 وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 474 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 10.000 عشرة آلاف درهم، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو إحدى ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد متخفياً عن أعين من له هذا الحق، وعلى المحكمة أن تقضي بإخلاء المحكوم عليه من مكان الجريمة. 

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. 

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