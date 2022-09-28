الخميس 29 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة عجمان تقبض على سارق الرسوم المدرسية

المدرسة بعد غلقها
28 سبتمبر 2022 17:01

 ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان القبض على شخص من الجنسية العربية في العقد الرابع من العمر، بتهمة الاحتيال على أولياء أمور الطلاب، بعد أن تسلم منهم مبالغ مالية على هيئة رسوم مدرسية في مدرسة غير مرخصة.وقال الرائد محمد الشعالي، رئيس مركز شرطة الجرف الشامل بعجمان: إن عدداً من البلاغات وردت إلى المركز تفيد بتعرض أشخاص للاحتيال، وذلك بدفعهم رسوما دراسية لإدارة المدرسة، ليفاجؤوا بعد أسبوع من بداية العام الدراسي بأن المدرسة أغلقت أبوابها واختفى مديرها المسؤول وجميع الموظفين العاملين بها.
وأضاف أنه بالتحري عن الواقعة تبين أن المتهم (م.خ.أ) لم يلتزم بقرار رفض افتتاح المدرسة رسمياً، لعدم استيفاء الشروط، وأعلن عن فتح التسجيل لأولياء الأمور مقدماً عروضاً مغرية لاستقطاب أكبر عدد ممكن، وقام باستلام المبالغ المالية بنفسه ووقع على وصولات الاستلام، وأغلق المدرسة هارباً من أولياء أمور الطلبة.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم، وبالتحقيق معه اعترف بأنه مارس النشاط دون ترخيص، وقام بجمع مبالغ مالية من أولياء الأمور لعدد يزيد على 1500 طالب، وقد صرف جزءا من المبلغ، فيما باشرت شرطة عجمان إجراءاتها لمتابعة تحصيل المبالغ المالية لإعادتها إلى أصحابها.
ودعا الرائد محمد خلفان الشعالي أولياء الأمور إلى تحري الدقة، والتأكد من تراخيص المدارس وصلاحيتها عند اختيار مدارس أبنائهم، مؤكداً أن شرطة عجمان لن تتهاون مع أي شخص يخالف القوانين.

أخبار ذات صلة
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
الإمارات
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
اليوم 11:35
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
الرياضي
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
اليوم 11:30
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
الإمارات
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
اليوم 11:26
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
دنيا
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
اليوم 11:22
هبوط أسعار النفط
الاقتصادي
هبوط أسعار النفط
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©