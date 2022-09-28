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رئيس الدولة يبعث برقية شكر إلى سلطان عمان في ختام زيارته إلى السلطنة

رئيس الدولة يبعث برقية شكر إلى سلطان عمان في ختام زيارته إلى السلطنة
28 سبتمبر 2022 16:45

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية شكر إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة ـ بعد مغادرة سموه في ختام زيارة دولة قام بها إلى السلطنة ــ أعرب خلالها عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما في بلده الثاني وبين أهله في سلطنة عمان.

وأشاد سموه بعمق العلاقة الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان. وفيما يلي نص البرقية.. // السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أخي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.. لا يسعني وأنا أغادر بلدكم الشقيق إلا أن أعرب لجلالتكم عن بالغ شكري وتقديري لما لمسناه والوفد المرافق من مشاعر ود ومحبة وما أحطتمونا به خلال الزيارة من مظاهر اهتمام وحفاوة وكرم ضيافة أصيلة عهدناها من سلطنة عمان خلال زيارتي إلى بلدي الثاني وبين أهلي في السلطنة.. كما سعدت بلقاء جلالتكم والأحاديث الودية الأخوية التي تبادلناها وعبرت عن عمق العلاقات التي تجمعنا. كما عبرت المباحثات التي أجريناها عن متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتنا الخليجية والعربية. أسأل الله تعالى أن يديم عليكم الصحة والسعادة وعلى بلدكم وشعب عمان الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والرفعة في ظل قيادتكم الحكيمة //.

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المصدر: وام
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