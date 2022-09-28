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رئيس الدولة يغادر مسقط وهيثم بن طارق في مقدمة المودعين

رئيس الدولة يغادر مسقط وهيثم بن طارق في مقدمة المودعين
28 سبتمبر 2022 16:33

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» سلطنة عُمان الشقيقة بعد زيارة دولة استغرقت يومين.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص.. صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة. 

ورافق سموه خلال زيارة السلطنة وفد يضم.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي جبر محمد السويدي وزير دولة في ديوان الرئاسة، وسعادة محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان، وسعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة القابضة، واللواء الركن خليفة راشد جمعة الهاملي المرافق العسكري لصاحب السمو رئيس الدولة.

 

كما كان في وداع صاحب السمو رئيس الدولة.. صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس بعثة الشرف، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعضاء بعثة الشرف، وعدد من أعضاء سفارة الإمارات في مسقط.

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المصدر: وام
مسقط
سلطنة عمان
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محمد بن زايد آل نهيان
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