محمد بن زايد: أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع
محمد بن زايد: أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع
28 سبتمبر 2022 15:00
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لأخيه الأمير محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع وأعضاء الحكومة السعودية الجديدة على الثقة الكبيرة التي نالوها من خادم الحرمين الشريفين.. تمنياتي لهم التوفيق في خدمة المملكة، ومواصلة مسيرة نهضتها الشاملة وتحقيق تطلعات شعبها نحو التقدم والرخاء».