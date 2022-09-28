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اليابان تعفي مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول

اليابان تعفي مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول
28 سبتمبر 2022 13:35

 أعلنت اليابان عن إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ بدء سريان الإعفاء خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال توقيع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، مبعوث الإمارات الخاص إلى اليابان و معالي يوشيماسا هاياشى وزير الخارجية الياباني على وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عمق علاقات الصداقة والتعاون المشترك المتميزة بين الإمارات واليابان حيث تحتفل الدولتان بخمسين عاما من العلاقات الدبلوماسية المتميزة.

كما أكد معاليه أن إعلان اليابان إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إليها يأتي ثمرة لجهود الدبلوماسية الإماراتية تحت إشراف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وأن هذه الخطوة تساهم في تسهيل التعاون والتنقل ، كما ستشجع زيادة التبادلات السياحية والثقافية والأكاديمية، إضافة إلى إيجاد فرص تعاون جديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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