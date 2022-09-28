ولي عهد الشارقة يفتتح فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022
ولي عهد الشارقة
28 سبتمبر 2022 10:37
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .. افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام صباح اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ 11 من "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022" الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار "تحديات وحلول" بمشاركة محلية وإقليمية ودولية لأكثر من 160 متحدثاً ومشاركاً للخروج بتوصيات وحلول مبتكرة لتحديات المستقبل.
حضر الافتتاح.. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء الدوائر الحكومية وكبار ضيوف المنتدى.
ويتضمن المنتدى الذي تستمر فعالياته يومين أكثر من 80 فعالية تتنوع بين 7 جلسات رئيسية و10 خطابات ملهمة و6 فعاليات استباقية و6 ورش عمل و13 منصة تفاعلية بالإضافة إلى 40 فعالية مصاحبة للحدث تسلط جميعها الضوء على عدد من القضايا الإنسانية والثقافية والاقتصادية والبيئية والتنموية المُلحّة وتستشرف مستقبل علاقتها بالاتصال الحكومي ودوره في تحقيق النمو فيها.
ويشارك في الفعاليات والجلسات نخبة من المسؤولين الدوليين وصناع القرار وقادة الفكر والخبراء من مختلف التخصصات منهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وفيليبي كالديرون الرئيس المكسيكي السابق وكيم كامبل رئيسة وزراء كندا السابقة وجيم يونغ كيم الرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي ومعالي د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة من جمهورية مصر العربية وموهان موناسنغ نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة ومحمد عبدالله القحطاني بطل العالم في إلقاء الخطابة وصاحب كتاب قوة الكلمة والدكتور خالد غطاس عالم حياة وبيتر ميمي مخرج ومؤلف مصري ود. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصري و تشارلي روكيت متحدث ملهم و تشارلز دوهيج كاتب وصحفي أميركي.
ويحتفي المنتدى هذا العام بأكبر عدد من الشركاء الاستراتيجيين في تاريخ دوراته الذي وصل عددهم إلى 29 شريكاً يمثلون جهات ومؤسسات ومعاهد أكاديمية ومنظمات محلية وعربية ودولية منهم: مدينة الشارقة للإعلام /شمس/ وحكومة 01 وجامعة الإمارات وقناة سكاي نيوز عربية وأكاديميتها ووكالة أنباء الإمارات /وام/ ومؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.