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بالفيديو.. "قضاء أبوظبي" توضح عقوبة الدعوة والتحريض على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

بالفيديو.. "القضاء-أبوظبي" توضح عقوبة الدعوة والتحريض على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
28 سبتمبر 2022 10:19

نشرت دائرة  القضاء-أبوظبي فيديو توعوياً ضمن جهودها لمكافحة المخدرات،عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت خلاله عقوبة الدعوة والتحريض على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قضاء أبوظبي
المواد المخدرة
أبوظبي
المؤثرات العقلية
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