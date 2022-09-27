«تنفيذي الشارقة» يطلع على مشروعات تنموية

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. ناقش المجلس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بتطوير العمل الحكومي في إمارة الشارقة ومتابعة المشروعات التنموية، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الإمارة. واطلع المجلس على تقرير مستجدات مشروع نظام الصرف الصحي المتكامل في منطقة مويلح، وتضمن سير العمل في المواقع الجاري تنفيذ أعمال المشروع فيها وكشف عن إنجاز 82‎ في المائة‎ من شبكة الصرف الصحي بطول 48 كيلومتراً.

وتضمن التقرير إنجاز خط الضخ الرئيسي الواصل بين محطة الضخ ومحطة المعالجة بطول 10 كيلومترات وإنجاز 82‎ في المائة‎ من محطة الضخ و52‎ في المائة‎ من محطة المعالجة. وشمل التقرير عدداً من التوصيات التي وجه المجلس بالعمل على دراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية والحرص على تنفيذ الأعمال المتبقية من المشروع، بما لا يؤثر على ملاك المباني والسكان والأنشطة الاقتصادية في المنطقة. وناقش المجلس عدداً من مقترحات مجلس النفط المتعلقة بتطوير البنية التشريعية لقطاع الطاقة، وتعزيز سلامة البنية التحتية للمنشآت البترولية وخطوط الغاز.