عمار النعيمي: توفير خدمات طبية نوعية

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بديوان الحاكم، أمس، الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «في بي أس للرعاية الصحية» والوفد المرافق له.

وبارك سموه، خلال اللقاء، اتفاقية التعاون الطبي بين مستشفى عجمان التخصصي العام ومستشفى برجيل التخصصي، وذلك لإدارة وتشغيل مستشفى عجمان التخصصي العام، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل مستشفيات القطاع الخاص وتطوير خدماته وتأهيله لتقديم خدمات طبية متميزة وذات جودة عالية. وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن إمارة عجمان تولي اهتماماً كبيراً لتوفير خدمات طبية متقدمة ونوعية لسكان إمارة عجمان من مواطنين ومقيمين، موضحاً أن الدافع الأساس وراء هذا التعاون والشراكات التي تعقد على مستوى القطاع الطبي تحقيق رضا المرضى وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي في الإمارة، وهذا كله بفضل المتابعة والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأعرب سموه عن تقديره للقائمين على مجموعة «في بي أس للرعاية الصحية»، متمنياً للجانبين التوفيق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التعاون المشترك.

من جانبه، ثمن الدكتور شمشير فاياليل استقبال سمو ولي عهد عجمان لوفد مجموعة «في بي أس للرعاية الصحية» واهتمامه بالاطلاع على مشاريعها وبرامجها ومبادراتها المتنوعة، معبراً عن سعادتهم بهذه الاتفاقية لخدمة سكان إمارة عجمان، وتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية المتقدمة، وتمنى أن تحقق هذه الشراكة أهدافها المرجوة. ونصت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على إدارة وتشغيل مستشفى عجمان التخصصي على أسس تجارية، وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية وفقاً لأفضل الممارسات الطبية والإدارية، وتقديم الخدمات الصحية الحديثة والأداء التشغيلي في المستشفى بجودة عالية، وذلك باستخدام كامل المعرفة والخبرة والمهارات الفنية وتطوير المستشفى الحالي من خلال الارتقاء بالتخصصات الطبية الموجودة به حالياً، وإنشاء تخصصات طبية جديدة وتزويد الكوادر الطبية المؤهلة والأجهزة والأدوات الطبية، وتأهيل وتطوير قدرات مقدمي الرعاية الصحية العاملين في المستشفى. الجدير بالذكر أن مستشفى برجيل التخصصي جزء من مجموعة برجيل القابضة التي تعمل على تشغيل شبكة من 39 مستشفى ومركزاً طبياً في الإمارات العربية المتحدة وعُمان.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومروان عبيد المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومروان آل علي مدير عام دائرة المالية بعجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.