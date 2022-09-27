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«الإمارات الصحية» تؤكد على تطوير العمل الصيدلي

«الإمارات الصحية» تؤكد على تطوير العمل الصيدلي
28 سبتمبر 2022 02:56

دبي (الاتحاد)

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نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعالية احتفالية بمناسبة يوم الصيدلي العالمي؛ بهدف تسليط الضوء على إنجازاتهم وتكريمهم وتقدير الأثر الإيجابي الذي يقدمونه في مجال الرعاية الصحية، ولرفع مستوى المعرفة لدى الصيادلة في منشآتها، لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين. واستهلت الفعالية أعمالها بكلمة ألقاها الدكتور عبد الله النقبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة، ثمن من خلالها الجهود الكبيرة التي يبذلها الصيادلة وصنّاع الدواء، ودورهم الحيوي في تعزيز قطاع خدمات الرعاية الصحية، وأثر الصيدلة والصيادلة في رفد القطاع بأحدث ما توصلت إليه صناعة وتحضير الأدوية. وقال: «في الخامس والعشرين من سبتمبر من كل عام، تحتفل المجتمعات بيوم الصيدلي العالمي، حيث تم تخصيص هذا اليوم للاحتفال بالصيادلة وتقدير دورهم الحيوي في نظم الرعاية الصحية، وإبراز أهميتهم في الاستخدام الآمن والصحي للمستحضرات الدوائية».

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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