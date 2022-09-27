«الصحة» تعزز جهود تحقيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031

دبي (الاتحاد)

ضمن جهودها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في متحف المستقبل بدبي جلسة نقاشية بعنوان «أفضل الممارسات لمواجهة تحديات الأمراض غير السارية في الدولة والمنطقة»، بالتعاون مع شركة «فياتريس» العالمية للرعاية الصحية.

قال الدكتور حسين الرند لوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في كلمته الافتتاحية: «إن تحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وتعزيز جودة حياتهم كانت ولا تزال أولوية وطنية قصوى، حيث يكمن طموحنا في تحقيق أعلى مستوى للخدمات الصحية والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للفرد والمجتمع، لذلك تهدف جميع الأطر الحكومية المعنية إلى ضمان حياة صحية أفضل لكل فرد وأسرة داخل المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مئوية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى تحقيق عدة مستهدفات، أهمها أن تكون دولة الإمارات أفضل وأسعد دولة في العالم».

وأضاف الرند: «تعد الإمارات من الدول الأولى الرائدة في وضع استراتيجية وطنية للسعادة وجودة الحياة، ففي عام 2016 أطلقت الدولة البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، والتي أعقبها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 في عام 2019، وتلتزم الدولة قيادةً وحكومةً بالعمل المستمر على تحقيق أعلى معايير الرفاهية وجودة الحياة. فخلال الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية والتي عقدت في جنيف بشهر مايو الماضي، تم اعتماد قرار تقدمت به دولة الإمارات لوضع إطار عمل شامل وخطة لتحقيق جودة الحياة الصحية».