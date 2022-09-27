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الإمارات

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده لرئيس بوليفيا

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده لرئيس بوليفيا
28 سبتمبر 2022 02:56

لاباز (وام)

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قدم محمد عبد الله الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيرو، أوراق اعتماده إلى فخامة لويس آرسى كاتاكورا رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات، سفيراً غير مقيم فوق العادة للدولة لدى بوليفيا، وذلك خلال مراسم شهدها القصر الرئاسي في العاصمة البوليفية لاباز. 
ونقل السفير الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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