سفير الدولة لدى مسقط في حوار مع «الاتحاد»: الإمارات وعُمان .. تاريخ ومستقبل مشترك

يسرى عادل (أبوظبي)

أكد محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عُمان، أمس، أن دولة الإمارات وسلطنة عُمان ترتبطان بعلاقات أخوية تاريخية، تستمد قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة، ومن حرص قيادتي البلدين على دفعها نحو مزيد من التطور والتقدم، واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين. وأوضح السفير، في حوار خاص مع «الاتحاد»، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى السلطنة، أن العلاقات الإماراتية - العُمانية تقوم على روابط الدم والنسب والتاريخ المشترك، وهي في تطور مستمر، كما يدلل على مستوى التقارب الإماراتي العُماني حجم التنسيق وتبادل الرؤى بشأن قضايا المنطقة المختلفة، وهو تنسيق وحوار متواصل، وعلى أعلى المستويات.

وقال، إن «الدولتين تحرصان على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، من خلال التواصل بين الجهات المعنية، بصورة دائمة، لوضع خطط واعدة لمستقبل التعاون الاقتصادي المشترك، والتنسيق في شأن الفرص الممكنة»، مضيفاً: «تجاوزت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار دولار أميركي في عام 2021».

ولفت إلى أن الإمارات تبوأت المركز الأول على مستوى دول العالم، من حيث حجم استثماراتها في عُمان، حيث بلغت أكثر من 20 مليار دولار، خلال الفترة ما بين 2003 و2021، موضحاً أن الاستثمارات الإماراتية في عُمان تتنوع ضمن قطاعات متعددة، أبرزها الصناعات التحويلية، والخدمات المالية والإنشاءات والعقارات وكذلك السياحة، فيما تبوأت السلطنة المرتبة التاسعة على قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.

وأكد سفير الدولة محمد سلطان السويدي، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان، ولقاء أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، في إطار العلاقات الإماراتية العُمانية العميقة، والقائمة على المصير الواحد والمصالح المشتركة.

وذكر أن دولة الإمارات وسلطنة عُمان ترتبطان بعلاقات قوية في مختلف المجالات، وتحظى برعاية مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة السلطان هيثم بن طارق، وهي تسير بشكل متسارع وواثق يعززها التقارب الاجتماعي والثقافي والجغرافي والدعم المتواصل من القيادتين الرشيدتين، لتعزيز شراكتهما في المجالات المختلفة. ونوّه السفير إلى أن الزيارات المستمرة والمتبادلة تؤكد على حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بمستوى العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في المجالات كافة، وهو ما ساهم في دفع مسيرة تنمية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.