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منفذ «خطم ملاحة» يحتفي بزيارة رئيس الدولة لسلطنة عُمان الشقيقة

من مظاهر الاحتفال في المنفذ (من المصدر)
28 سبتمبر 2022 02:56

الشارقة (الاتحاد)
 
احتفت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة في منفذ خطم ملاحة الحدودي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان الشقيقة تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان، والتي تمثل تجسيداً حقيقياً لعمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع البلدين.
وأكد محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان الشقيقة تعكس عمق روابط الأخوة ووشائج القربى والعلاقات التاريخية المشتركة التي أساسُها إرث ثقافي واحد وروابط اجتماعية قوية بنيت بعزيمة الآباء المؤسسين، وتزداد صلابة بفضل الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة للدولتين الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل المشترك، وتوفير الاستقرار والرخاء لشعبي البلدين، لتثمر هذه العلاقات الإيجابية واقعاً مزدهراً للتعاون بين الإمارات وسلطنة عُمان في شتى القطاعات.
وأشاد الرئيسي، بمتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عُمان، والتي تمثل نموذجاً فريداً من الأخوة والصداقة، وتأتي ثمرة لحرص القيادة الرشيدة في البلدين على الارتقاء المستمر بأواصر التعاون إلى أفضل المستويات بهدف تحقيق التنمية والازدهار لكلا الشعبين الشقيقين، وتمتين شراكات مستدامة ومثمرة تعزز المسيرة التنموية التي يشهدها البلدان، مؤكداً حرص المنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة على استثمار قوة ومتانة العلاقات لتعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في سلطنة عُمان، ولا سيما بين الجهات المختصة العاملة في المنافذ والنقاط الحدودية لإحداث نقلة نوعية على صعيد العمل في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز قدرته على مواكبة مسيرة التطور في البلدين.

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