مدير الترويج في وزارة التراث والسياحة العُمانية لـ«الاتحاد»: دور محوري للاستثمارات في تعزيز السياحة بين البلدين

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد هيثم بن محمد الغساني، المدير العام للترويج السياحي في وزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان، أن العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، تنطلق من أسس مشتركة وراسخة تؤطّرها الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والتعاون الاقتصادي.

وأوضح الغساني أن العلاقات الراسخة بين البلدين تبلورت عبر سنوات ممتدة في عمق التاريخ في كل المجالات، بما فيها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، وتعدّ نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء وبما يُلبّي طموحات الشعبين الشقيقين.

وأوضح المدير العام للترويج السياحي في وزارة التراث والسياحة العمانية، في تصريحات خاصة ل«الاتحاد»، أن الاستثمارات المشتركة تلعب دوراً محورياً في ترسيخ التكامل السياحي بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى استقبال المنشآت السياحية في البلدين أفواجاً عديدة من السياح من الدولتين في ظل العديد من التسهيلات المقدمة في هذا الإطار، كما أن هناك العديد من الاستثمارات السياحية المشتركة التي أسهمت في استقطاب المزيد من السياح.

ووفقاً لأحدث بيانات وزارة التراث والسياحة العمانية، تعد دولة الإمارات أكبر سوق مصدر للسياحة إلى سلطنة عُمان بأكثر من مليون زائر سنوياً قبل جائحة كوفيد-19، حيث بلغ إجمالي زوار السلطنة من دولة الإمارات أكثر من 1.01 مليون زائر.

وأفادت البيانات الأولية للأشهر الخمس الأولى من عام 2022، استقبال السلطنة لأكثر من 301 ألف زائر من دولة الإمارات، يشكلون نحو 38% من إجمالي السياح القادمين للسلطنة من كافة أنحاء العالم خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، البالغ عددهم 793 ألفاً و768 سائحاً.

القطاع الخاص

أشار الغساني أن القطاع الخاص في البلدين الشقيقين يقوم بدور حيوي في التنمية الاقتصادية ويعول عليه في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي، وهو ما تعمل عليه سلطنة عُمان من خلال إيجاد ممكنات وعناصر قوة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الهادفة للتنويع الاقتصادي، وتتمثل في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة

تعزيز الشراكة

تُعد دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان خلال العام الماضي 46 مليار درهم بنمو 9% مقارنة بعام 2020، وبلغ متوسط النمو في تجارة البلدين خلال آخر 5 سنوات نحو 10%، حسب إحصائيات تم استعراضها خلال الدورة الثانية من الملتقى الاقتصادي الإماراتي - العُماني التي عقدت في فبراير الماضي في دبي.

وأشار إلى أن البلدين يعملان على تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بينهما وتنمية الشراكة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما فيها قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة وحلول المياه، والخدمات المالية، والدعم اللوجستي، والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال.

وأكد أن البلدين يتقاسمان موروثاً ثقافياً مشتركاً من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية.