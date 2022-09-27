الإمارات وعُمان.. نهج تنموي

مباحثات إماراتية عُمانية مثمرة تبني أسساً متينة لحاضر نهضوي ومستقبل مزدهر، وحفاوة استقبال رسمي وشعبي تؤكد المكانة الخاصة لقيادتي البلدين في قلوب الإماراتيين والعُمانيين، وشراكة ثنائية توثق عرى الأخوة والمحبة وتعمق حسن الجوار وتثري قاعدة المصالح المشتركة، كما ترسخ نهج التواصل والتنسيق والتعاون لتحقيق تطلعات شعبي البلدين نحو التقدم والازدهار.

مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وسلطان عُمان هيثم بن طارق، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى مسقط، تنتقل بالعمل المشترك بين البلدين إلى آفاق أرحب ومجالات أوسع، وتمهد الطرق لتوسيع منظومة العلاقات الاقتصادية القائمة، مستندة إلى الفرص والمقومات المهمة المتوافرة لدى كلا البلدين وحرصهما على تقوية منظومة العمل الخليجي والعمل العربي المشترك، وتعزيز أسس الأمن والاستقرار والنماء والتقدم في المنطقة.

ما يجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، نسيج اجتماعي وثقافي واحد، وروابط قائمة على المحبة والاحترام، ورؤية مشتركة تنشد التنمية والاستقرار، وسعي جاد دائم نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، الأمر الذي يؤكد خصوصية هذه الروابط والعلاقات، ويعطي دفعة قوية للمضي على النهج ذاته لتحقيق أهداف البلدين بالتنمية المستدامة.