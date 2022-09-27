ملتقى دبي للميتافيرس ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تنظيم «ملتقى دبي للميتافيرس» يهدف لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية دعم تبني وتطوير أحدث الابتكارات المستقبلية.

وقال معاليه: «إن هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا الأسبوع يشكل خطوة جديدة من نوعها لتوحيد رؤى الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية والمنظمات والمؤسسات الدولية حول مستقبل الميتافيرس، ورسم صورة شاملة لاستشراف فرصه وإمكاناته وتطبيقاته المتنوعة والتي ستحدث تحولات جذرية في مختلف القطاعات الرئيسة».

وأشار إلى أن «استراتيجية دبي للميتافيرس» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تمثل نموذجاً عالمياً رائداً ومبتكراً لدور الحكومات في إطلاق مبادرات واستراتيجيات شاملة توظف تقنيات وابتكار المستقبل، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعية، ودعم الأفكار النوعية القائمة على الميتافيرس.

وأضاف معاليه: «ستسهم مخرجات ملتقى دبي للميتافيرس بتشكيل مرحلة جديدة للجهود الدولية الساعية إلى التعريف بالاستخدامات الإيجابية لتطبيقات الميتافيرس، وستعزز من جاهزية الحكومات والشركات وأفراد المجتمع للتحولات الكبيرة التي سنشهدها خلال السنوات والعقود والمقبلة والتي ستؤثر على أسلوب حياة وعمل الجميع».

وتنعقد فعاليات «ملتقى دبي للمستقبل» برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يومي الأربعاء 28 والخميس 29 سبتمبر في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» بأبراج الإمارات بدبي، بمشاركة أكثر من 300 خبير ومتخصص و40 مؤسسة وشركة تكنولوجية من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم في أكثر في 25 جلسة وورشة عمل تستضيف أكثر من 30 متحدثاً.

وتناقش جلسات اليوم الأول مواضيع متنوعة تشمل الفرص الاقتصادية الواعدة لتطبيقات الميتافيرس، وفرص الميتافيرس في مجال العقارات الافتراضية، ودور الميتافيرس في تنشيط حركة التجارة وسلسلة التوريد العالمية، وسبل دعم الأفراد والمؤسسات للاستفادة من الميتافيرس، وتعزيز الثقة بتطبيقات الميتافيرس، وتطور تطبيقات الواقع المعزز، واستراتيجية دبي للميتافيرس.

ميتا

تركز جلسات اليوم الثاني على استعراض رؤية شركة ميتا لعالم الميتافيرس، ومستقبل الأمم في عالم الميتافيرس، ودور الحكومات في العالم الافتراضي، وفرص الميتافيرس في قطاع الطيران، وأهم القطاعات التي شهدت تحولات نوعية بفضل تطبيقات الميتافيرس، ومستقبل عالم الميتافيرس في دولة الإمارات، وتأثير تقنيات الميتافيرس على الألعاب الإلكترونية.

كما سيشهد الملتقى تنظيم ورش عمل متخصصة حول مختلف القطاعات التكنولوجية المستقبلية، سيتم تنظيمها في «مقر المبرمجين» و«المسرعات الحكومية» و«مركز الشباب» في «منطقة 2071». وسيشارك في تنظيم هذه الورش العديد من المؤسسات والشركات العالمية بما في ذلك «المنتدى الاقتصادي العالمي» و«أكسنتشر» و«طيران الإمارات» و«ميتا» و«ذا إيكونوميست» و«آسياراث» و«آوتليار فنتشرز» و«إيفردوم» و«فيرس إستيت» و«ماستر كارد» و«ميتا ديكريبت» و«ميتاكون» و«كريبتو أواسيس» و«سيا بارتنرز».

