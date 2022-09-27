جامعة خليفة تستقبل دفعة جديدة من طلبة كلية الطب والعلوم الصحية

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، انضمام دفعة جديدة من الطلبة إلى كلية الطب والعلوم الصحية.

وأدى الطلبة الجدد قسم الطب خلال حفل ترحيبي اشتمل على ارتداء الزي الأبيض الطبي، إيذاناً ببدء الفصل الأكاديمي الأول للعام 2022-2023.

وسلم عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية في الكلية خلال الحفل الترحيبي الطلبة الزي الأبيض الطبي بحضور الدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، والدكتور جون روك، عميد كلية الطب والعلوم الصحية، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية في الجامعة، ليقوم الطلبة بعد ذلك بأداء قسم الطب الذي يعكس التزامهم بقواعد السلوك الأخلاقي للطب.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي: «شهدت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة تقدماً ملحوظاً لتصبح كلية شاملة ومتكاملة تستقطب اهتمام العديد من الأفراد في المجالين الطبي والأكاديمي، واهتمام الطلبة الطامحين لأن يصبحوا متخصصين في مجالات الطب والرعاية والصحية».

ورحب بالطلبة الجدد الذين يشكلون الدفعة الرابعة من طلبة كلية الطب والرعاية الصحية، وسيستفيدون من المرافق البحثية المتطورة في الكلية لتطوير أنفسهم وتحقيق التميز في المجالات الطبية كخبراء وأخصائيين، والتفوق في البحوث العلمية التي تمكنهم من إيجاد حلول الرعاية بصحة المرضى.

الزي

من جانبه، قال الدكتور جون روك: «يؤكد الطلبة من خلال تسلمهم وارتدائهم الزي الأبيض الطبي اليوم التزامهم بتعزيز الهدف الذي أنشئت من أجله كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة، والمتمثل في دعم منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي والدولة بشكل عام، حيث سيساهم طلبة الطب الذين سيصبحون أطباء مستقبلاً في تجسيد قيم الكلية التي تشمل النزاهة والمسؤولية والاكتشاف والابتكار وخدمة المجتمع والاحترام لحياة الإنسان».

وتضم كلية الطب والعلوم الصحية اليوم أفضل العقول من أنحاء العالم كافة، والذين يعملون كأعضاء هيئة أكاديمية وأطباء متخصصين في مختلف الفروع الطبية، وممثلين عن العديد من المستشفيات التعليمية الرئيسة في أبوظبي. وتواصل كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة مسيرتها في تحقيق الإنجازات الأكاديمية، والتي تكللت بنجاحها في اختبار الرخصة الطبية الأميركية كخطوة أولى والحصول على نتائج متقدمة في اختبارات المؤسسة الدولية للطب في الولايات المتحدة، كما ساهمت الكلية في توفير فرص التدريب السريري للطلبة في مراكز أكاديمية صحية رائدة.